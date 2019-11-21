BM: İdlib'de çadır kampına düzenlenen saldırı mide bulandırıcı

Mark Cutts, dün İdlib'in kuzeyindeki Kah köyünde bulunan çadır kampına düzenlenen ve 12 sivilin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıda kampın altyapısının zarar gördüğünü belirten Cutts, yakındaki doğum hastanesinin de kalıcı hasar aldığını ve dört insani yardım çalışanının yaralandığını ifade etti.

Cutss, şunları kaydetti:

"İdlib bölgesinde sivillere yönelik harap edici son saldırı karşısında şoke oldum. Füzelerin, aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu çadırlarda barınan savunmasız insanları hedef almasını mide bulandırıcı buluyorum. Bu korkunç olayın tümüyle araştırılması gerekiyor. Bu kamplar zaten şiddetten kaçmış, güven ve koruma arayan insanların barındığı yerler."

Tüm çatışan tarafların, uluslararası insani hukuk uyarınca sivil ve savaşçı ayırımı yapması gerektiğini anımsatan Cutts, "Herhangi bir saldırıyı sivillere yöneltmek uluslararası insani hukukun ihlalidir. Son saldırıyı mümkün olan en şiddetli biçimde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

(AA)