BM: Hafter göçmen kampını yabancı savaş uçaklarıyla vurmuş olabilir

BM Güvenlik Konseyi Libya Yaptırım Komitesi'nin raporunda, Trablus'un doğusundaki Tajoura'da bir göçmen kampını hedef alan hava saldırısında yabancı savaş uçaklarının kullanılmış olabileceğine dikkat çekildi.

Hava saldırısını "büyük olasılıkla" Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu adına yabancı bir savaş uçağının gerçekleştirdiği belirtilen raporda, saldırının gerçekleştiği sırada Libya'da al-Khadim ve al-Jufra hava üslerinden ''Mirage 2000-9'' savaş uçaklarının kalktığına işaret edildi.

Diplomatik kaynaklar ise Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dikkati çekerek, savaş uçaklarının General Halife Hafter'e destek veren bu iki ülkeden birine ait olabileceğini söyledi.

Başkent Trablus'un doğusunda geçen temmuz ayında göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik hava saldırısında, 53 kişi hayatını kaybetmiş, 130'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

AA