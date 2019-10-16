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16 Ekim 2019 Çarşamba 21:10:06 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 21:12:26

BM Güvenlik Konseyinden Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın "DEAŞ militanlarının kaçmasına neden olacağından derin endişe duyduğunu" bildirdi.

BMGK, Avrupa Birliği (AB) üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika'nın talebi üzerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri kapalı oturumda görüştü.

Oturumun ardından BMGK adına ortak açıklama yapan konseyin ekim dönem başkanı Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, "BMGK, BM'nin terör listesinde olan DEAŞ teröristlerinin kaçmasından ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinden derin endişe duyuyor.'' dedi.

ABD'DEN "HAREKATI DURDUR VE ATEŞKES" ÇAĞRISI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye "harekatı derhal durdurması ve ateşkes ilan etmesi" çağrısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve beraberindeki heyetin ateşkes ve müzakere edilmiş bir çözüm için Türkiye'ye gittiğini belirten Craft, harekatın "DEAŞ ile mücadeleyi tehlikeye attığını, sivilleri ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehlikeye soktuğunu" savundu.

Türkiye'ye ''uluslararası hukuk ve insani hukuku ihlal edecek herhangi bir adımının kabul edilemez" olduğununun iletildiğini ifade eden Craft, Kürt nüfusun, Hristiyanlar da dahil dini azınlıkların ve sivil altyapının hedef alınmaması, insani krizin yaşanmaması gerektiğini ve insan hakları ihlallerinden sorumlu yetkililerin ve şahısların sorumlu tutulacağını ifade etti.

AB, DEAŞ'A KARŞI ULUSLARARASI KOALİSYONU TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

BMGK, 5 AB ülkesi adına açıklama yapan Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, "Türkiye'nin müttefiklerinin çağrısına cevap vermemesinden üzüntü duyduklarını ve tek taraflı askeri operasyonun güvenlik kaygılarını çözmeyeceğini" belirtti.

Heusgen, harekatın "bölgenin istikrarını ve insani durumu tehlikeye attığını, insani erişimi engellediğini ve siyasi süreci zorlaştırdığını'' ileri sürdü.

AB, GÜVENLİ BÖLGEYE "YARDIM VE KATKI SUNMAYACAK"

Christoph Heusgen, "Terörist savaşçıların terörist saflarına katılmalarını engellemek için güvenli şekilde gözaltında tutulmaları gerek. AB üyesi ülkeler mevcut  durumu ele almak için DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona bakanlar toplantısı çağrısı yapıyor." dedi.

Heusgen, AB'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda kurulmak istenen güvenli bölgeye yardım ve katkı sunmayacağını sözlerine ekledi.

AA

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