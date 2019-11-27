BM: Güney Sudan anlaşmaya uymayarak yeni silahlı güç kurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da Ulusal Güvenlik Servisinin, barış anlaşmasına uymayarak Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in kalesi olarak görülen bölgede 10 bin kişilik yeni güç kurduğunu bildirdi.

BM'nin, ülkeye yönelik yaptırımları izleyen uzman ekibi tarafından hazırlanan son raporda, geçen yıl yenilenen barış anlaşmasının hayata geçirilmesinde yaşanan yavaşlıktan endişe duyulduğu kaydedildi.

Hükümetin anlaşmaya uymaya "pek istekli" olmadığı belirtilen raporda, son aylarda, Devlet Başkanı Mayardit'in yerlisi olduğu Warrap eyaletinde çocuklar da dahil 10 bin kişinin silah altına alındığı, tarafların yasa dışı satış ve vergilerden gelir elde etmeyi sürdürdüğüne dikkat çekildi.

(AA)