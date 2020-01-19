Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın açılış konuşmasını yapan Gutteres, "Burada aciliyet gerektiren bir husus için topladık. Libya'da kötüye gidiş sarmalının önüne geçmemiz lazım." diye konuştu.

Gutteres, bir sene önce uluslararası toplumun desteğiyle Libya halkının siyasi sürece yaklaştığını anımsatarak, nisan ayında "umutların suya düştüğünü" ve başkent Trablus'taki çatışmanın binlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açtığına dikkati çekti.

Libya'da uluslararası insancıl hukukun defalarca ihlal edildiğini ifade eden Gutteres, "170 binden fazla kişi zorla yerinden edildi, Trablus'ta 220 okul kapatılarak 116 bin çocuk temel insan hakkı olan eğitimden mahrum bırakıldı." açıklamasında bulundu.

"BÖLGESEL GERİNLİK ARTABİLİR"

Gutteres, sığınmacı merkezlerinde tutsak kalmış mülteci ve göçmenlerin de korkunç koşullar altında yaşadığına işaret ederek, "Bu korkunç durumun sürmesine izin veremeyiz." dedi.

Libya'nın yabancı aktörlerin de dahil olmasıyla birlikte derin ve yıkıcı bir çatışmaya sürüklendiğini kaydeden Gutteres, "Açık bir şekilde bölgesel gerginliğin artma riskiyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Gutteres, Libya'da askeri çözümün mümkün olmadığının altını bir kez daha çizerek, "Libya'da tüm ülkeyi saracak bir iç savaşı engellemek için şimdi acilen ve kararlı bir şekilde harekete geçmeliyiz." vurgusunu yaptı.

Libya'daki çatışmanın kabusa dönüşebileceğine ve ülkeyi bölebileceğine işaret eden Gutteres, bunun sonuçları arasında daha fazla terör, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı olacağını söyledi.

ÇATIŞMALARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Guterres, bugün, Libya halkının ihtiyaç duyduğu barışçıl çözümün sağlanması için bir araya gelindiğini belirterek, "Çatışmaya doğrudan veya dolaylı olarak katılan herkese, 'çatışmaların durdurulmasını desteklemek ve silahları susturmak için her şeyi yapma' çağrımızı tekrarlıyoruz." diye konuştu.

Libya'daki silah ambargosu ihlallerine son verilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "(Libya'daki) Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. İvmeyi yakalamak ve ateşkes düzenlemelerini güçlendirmek için birlikte çalışma sözü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Guterres, Libya'da tarafları, Libya liderliğindeki ve Libya'ya ait kapsayıcı bir süreçte siyasi, ekonomik ve askeri konularda iyi niyetle diyalog kurmaya çağırdı.

BM'nin böylesi bir sürece destek vermeyi sürdüreceğini kaydeden Guterres, "Libya halkı, iyi niyetle müzakere ve uzlaşma yoluyla farklılıklarını çözmeye çalışırken ve daha huzurlu bir geleceğin yolunu çizerken, desteğimizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

AA