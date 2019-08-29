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29 Ağustos 2019 Perşembe 09:18:58 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:19:46

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Suriye'deki köy ve kasabaların yerle bir olduğu görünüyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Uydu görüntüleri, köy ve kasabaların yerle bir olduğunu ve boşaldığını gösteriyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, uydu görüntülerinin, Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırılarında köylerin yerle bir olduğunu ve boşaldığını ortaya koyduğunu söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeybatısında artan çatışmalardan endişe duymaya devam ettiklerini söyledi.

"Uydu görüntüleri köy ve kasabaların yerle bir olduğunu ve boşaldığını gösteriyor"

İdlib, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyinde hava saldırlarının devam ettiğini ve varil bombası kullanıldığını belirten Dujarric, saldırılarda hastane, okul ve sivil altyapıların zarar gördüğünü ve insani yardım operasyonlarının sekteye uğradığını ifade etti.

Dujarric, "Uydu görüntüleri, köy ve kasabaların yerle bir olduğunu ve boşaldığını gösteriyor." dedi.

Nisan ayından beri çatışmalar nedeniyle 550'nin üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini ve 400 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirten Dujarric, birkaç kez yerinden edilenlerin kamplar dışında açık alanlarda ve ağaçların altında yaşadığına dikkati çekti.

Dujarric, dün İdlib'e yönelik hava saldırılarında aralarında 3 çocuk ve 3 kadının da olduğu 15 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, aynı gün iki okul, bir fırın ve bir hastanenin de zarar gördüğünü ifade etti.

Çatışmalardan etkilenen yaklaşık 3 milyon kişinin dörtte üçünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu kaydeden Dujarric, bölgedeki insani krizin de derinleştiğini söyledi.

Dujarric, tüm taraflara sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısını yineledi.

Suriye'de rejim ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.

(AA)

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