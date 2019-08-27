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27 Ağustos 2019 Salı 00:18:37 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 00:20:35

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Orta Doğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "İsrail, Gazze, Lübnan, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan da dahil bölgede cumadan bu yana insansız hava aracı, füze ve hava saldırıları görüyoruz. Orta Doğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinge Orta Doğu'da birçok ülkede son günlerde artan gerginliğe değindi.

Dujarric, "İsrail, Gazze, Lübnan, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan da dahil bölgede cumadan bu yana insansız hava aracı, füze ve hava saldırıları görüyoruz. Genel Sekreter de sürekli söylüyor, Orta Doğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz." dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Bugün de ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlığına (FHKC/GK) ait mevzilerin gece saatlerinde 3 hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye taşıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler ise bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki "önemli askeri noktaları" İHA'larla vurduklarını duyurdu. Suudi Arabistan tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

(AA)

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