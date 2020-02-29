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29 Şubat 2020 Cumartesi 10:34:06 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 10:58:58

BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile ABD temsilcisi Kelly Craft'tan özel görüşme

Suriye'nin İdlib kentinde askerlerimizin şehit olduğu alçak saldırıya ilişkin acil olarak toplanan Birleşmiş Millet Güvenlik Konsey'inde temsilcimiz Sinirlioğlu ile Craft'ın birebir görüşme anları görüntülendi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti'nin talebi üzerine İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplandı.

BM'nin İdlib toplantısının ardından Türkiye temsilcisi Sinirlioğlu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Kelly Craft baş başa görüştü.

ABD, TÜRKİYE'YE NASIL DESTEK VERECEĞİNİ ARAŞTIRIYOR

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, ABD yönetiminin Türkiye'ye sadece istihbarat ve ekipman desteği vermek için formül aradığını belirtti.

JEFFREY YARDIM İÇİN BASKI YAPIYOR, PENTAGON ENGELLİYOR

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye’ye Patriot sistemlerinin gönderilmesi için baskıda bulunduğu ancak Pentagon bu konuda pürüz çıkardığı belirtiliyor.

 

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