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29 Ekim 2019 Salı 21:31:48 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 21:33:09

BM, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerinden endişeli

OHCHR Sözcüsü Colville, "Hindistan idaresi altındaki Keşmir'de, halkın geniş çapta insan haklarından mahrum edilmesinden dolayı çok büyük endişe duyuyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Hindistan hükümetinin ağustos başında özel statüsünü iptal ettiği ve eyaleti iki birlik toprağına ayırdığı Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerinden büyük endişe duyulduğunu bildirdi.

OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan idaresi altındaki Keşmir'de, halkın geniş çapta insan haklarından mahrum edilmesinden dolayı çok büyük endişe duyuyoruz. Hindistan makamlarına soruna çözüm bulma ve şu an ihlal edilen hakların yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Cammu Keşmir'in bundan 12 hafta önce 5 Ağustos'ta özel statüsünün Hindistan hükümetince iptal edildiğini anımsatan Colville, bu tarihten itibaren bölgede "aşırı kısıtlayıcı önlemlerin" yürürlüğe konduğunu vurguladı.

Colville, bazı önlemlerde gevşetilme olmasına rağmen Hindistan'ın uygulamalarının insan hakları üzerindeki etkilerinin geniş çapta hissedilmeye devam ettiğinin altını çizdi.

"Bölgedeki yetkililerin dayattığı ilan edilmeyen sokağa çıkma yasağının", Cammu ve Ladakh bölgesinin büyük bölümünde kaldırıldığı bilgisini paylaşan Colville, bununla beraber Keşmir Vadisi'nde ise yasağın devam ettiğini, insanların hareket etme özgürlüğünün ve barışçıl gösteri düzenlemelerinin engellendiğini, sağlık, eğitim, din ve inanç özgürlüğünde kısıtlamaların sürdüğüne dikkati çekti.

Colville, Hindistan güvenlik güçlerinin, göstericilere tüfek ile ateş açması, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle saldırması da dahil aşırı güç kullandıklarına dair pek çok iddia olduğunu belirterek, 5 Ağustos'tan bu yana silahlı grup üyeleri tarafından en az 6 sivilin öldürüldüğünü ve düzinelercesinin de ciddi şekilde yaralandığına dair bilgiler aldıklarını kaydetti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

(AA9

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