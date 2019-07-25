BM: Büyük bir gemi battı, 150 insan ölmüş olabilir

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Akdeniz'de büyük bir geminin battığını duyurdu.

BM'ye göre, Libya açıklarında alabora olan gemideki 150 insan kurtarıldı ancak diğer 150 kişi ölmüş olabilir.

Libya, son yıllarda göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı en önemli güzergah konumunda.