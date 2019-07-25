25 Temmuz 2019 Perşembe 16:47:16 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:38:56
BM: Büyük bir gemi battı, 150 insan ölmüş olabilir
Birleşmiş Milletler, Libya açıklarında büyük bir geminin alabora olduğunu duyurdu. Libya donanması, gemideki 132 göçmenin kurtarıldığını bildiriyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Akdeniz'de büyük bir geminin battığını duyurdu.
BM'ye göre, Libya açıklarında alabora olan gemideki 150 insan kurtarıldı ancak diğer 150 kişi ölmüş olabilir.
Libya, son yıllarda göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı en önemli güzergah konumunda.
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