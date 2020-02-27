27 Şubat 2020 Perşembe 13:22:19 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 13:31:50
BM, bombalanan İdlib'e 26 tır insani yardım gönderdi
İdlip'te Rusya ve Esed rejimi tarafından bombalanarak göçe zorlanan yüzbinlerce kardeşimize BM, 26 tır insani yardım malzemesi gönderdi.
Büyük hesapların ortasında kalan Suriye'nin İdlib şehri insani dram yaşıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 26 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardım malzemelerini taşıyan 26 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki malzemelerin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
AA
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