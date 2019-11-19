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19 Kasım 2019 Salı 09:09:48 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 09:17:37

BM, Bolivya'daki tarafların diyalog yapmasını istiyor

Morales'in istifası sonrası Bolivya, 23 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 715 kişinin yaralandığı şiddet olaylarıyla sarsılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) büyük bir siyasi kriz ve şiddet dalgasından geçen Bolivya'da taraflar arasında diyalog oluşturmaya çalışıyor.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği ve şiddet olaylarının devam ettiği Bolivya’da tarafların bir araya gelmesi için BM öncülüğünde çalışmalar sürüyor.

BM'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada 23 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 715 kişinin yaralandığı şiddet dalgasından geçen Bolivya'da tarafların bir araya gelmesi için Katolik Kilisesi, Avrupa Birliği ve BM'nin çağrılarıyla "acil ulusal diyalog" mekanizması kurulduğu bildirildi.

Açıklamada BM Bolivya Ofisinin "Ülkede sükuneti sağlamak, yeni genel seçimlerin ilanı için anlaşma şartlarını belirlemek ve yeni Yüksek Seçim Mahkemesinin oluşturulması için mutabakata varmak" amacıyla diyalog mekanizmasına geçici hükümet, siyasi parti ve toplum temsilcilerinin davet edildiği belirtildi.

BM'nin, söz konusu diyalog mekanizmasında Genel Sekreter Antonio Guterres’in özel temsilcisi Jean Arnault tarafından temsil edileceği kaydedilen açıklamada tarafların diyalog davetini kabul edip etmediğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in de ülkedeki şiddet olaylarını incelemek üzere bir ekip gönderdiği hatırlatıldı.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

AA

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