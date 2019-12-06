BM, Avustralya'nın sığınmacıların tedavisini sağlayan yasayı kaldırmasına tepkili

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Avustralya'nın, Papua Yeni Gine'nin Manus Adası ve Nauru'daki gözaltı merkezlerinde tıbbi tedaviye muhtaç sığınmacıların Avustralya'da tedavi görmesine imkan sağlayan yasayı yürürlükten kaldırmasından "hayal kırıklığına yol açtığını" bildirdi.

BMMYK Sözcüsü Babor Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Medevac" olarak bilinen yasanın yıl başından bu yana, Manus Adası ve Nauru'daki ağır hasta sığınmacılar için hayat kurtarıcı bir program olduğunun kanıtlandığını vurguladı.

Söz konusu adalara 2013'ten bu yana Avustralya tarafından 3 binden fazla sığınmacı ve mültecinin zorla transfer edildiğini aktaran Baloch, yasanın yürürlükten kaldırmasından "hayal kırıklığına uğradıklarını" ifade etti.

Baloch, Avustralya'nın adalardaki sığınmacıların korunmasından sorumlu olduğunun altını çizerek, "BMMYK, 6 yılı aşkındır sorunun çözümüne ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle sığınmacı ve mültecilerin sağlık durumlarının bozulmaya devam edeceği konusunda son derece endişeli." diye konuştu.

Yasa 2 gün önce yürürlükten kaldırıldı



Avustralya iki gün önce Papua Yeni Gine'nin Manus Adası ve Nauru'daki gözaltı merkezlerinde tedaviye muhtaç sığınmacıların ülkede tedavi görmesine imkan sağlayan "Medavac" yasasını yürürlükten kaldırmıştı.

Mayıstaki seçimlerden zaferle çıkan Başbakan Scott Morrison yönetimindeki Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümeti, bağımsız senatörlerin de desteğini aldığı Federal Senatoda 35'e karşı 37 oyla yasayı yürürlükten kaldırmıştı.

Yasa uyarınca, Manus Adası ve Nauru'daki sığınmacılar, iki doktorun karar vermesi durumunda tıbbi tedavi için Avustralya'ya nakledilebiliyordu. Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana 135 sığınmacı tedavi için Avustralya'ya gönderilmişti.

(AA)