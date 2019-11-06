06 Kasım 2019 Çarşamba 09:51:35 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 09:52:40
BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesini beklenen bir durum’ olarak değerlendirdi.
Dujarric, “ABD’nin Paris Anlaşması’ndan çekildiğinin resmi olarak bildirildiği açıklandı ve bu nedenle bekleniyordu. Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığımız değişmedi” ifadelerini kullandı.
(DHA)
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