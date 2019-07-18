18 Temmuz 2019 Perşembe 16:36:02 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:47:10
Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 28 TIR insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 28 TIR insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 28 TIR, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
AA
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