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17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:49:28 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:50:34

Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Halife Hafter güçlerinin bombaladığı Zuvara Havalimanı'nın sivil tesis olduğunu teyit ederek saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), General Halife Hafter güçlerinin saldırı düzenlediği Zuvara Havalimanı'nın sivil tesis olduğunu ve askeri amaçlı kullanılmadığını teyit etti.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, havalimanının Hafter güçlerinin iddia ettiği gibi askeri amaçlı kullanılıp kullanılmadığını incelemek üzere bir ekibin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, ekibin incelemelerinden sonra havalimanının sivil tesis olduğu ve askeri amaçlı kullanılmadığının teyit edildiği belirtildi.

Saldırı yüzünden havalimanının altyapısı ve pistinde büyük hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Hafter güçlerinin havalimanına düzenlediği saldırı kınandı, siviller ve sivil tesislere yönelik saldırıların insan haklarına yönelik tehlikeli bir ihlal olduğu vurgulandı.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun Facebook sayfasından dün yapılan açıklamada, Zuvara Havalimanı'nın Hafter güçlerine ait uçaklar tarafından bombalandığı ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı duyurulmuştu.

UMH Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) ile UNSMIL'in, Zuvara Havalimanı saldırısında olduğu gibi doğrudan Hafter güçlerini kınayan bir açıklama yapmayarak olumsuz tarafsızlık yaptığı" ifade edilmişti.

Hafter güçleri, askeri amaçlı kullanıldığı gerekçesiyle bir süredir ülkenin batısındaki Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına yönelik saldırılar düzenliyor.

(AA)

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