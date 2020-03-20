Bir ülkede daha OHAL ilan edildi!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'un kontrol altında tutulması amacıyla vatandaşların bulundukları yerden çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, OHAL kapsamında belirlenen sektörlerde çalışanlara dışarı çıkma izni verileceği kaydedildi.

Son resmi açıklamaya göre Fas'ta koronavirüs vaka sayısı 63'e yükseldi, iki kişi de hayatını kaybetti.