Bir ülkede daha korkulan oldu! İlk ölüm gerçekleşti

Yerel basın Focustaiwan’ın haberine göre Tayvan Merkez Salgın Komuta Merkezi (CECC) tarafından rapor edilen ölüm, Tayvan’da virüs kaynaklı ilk ölüm olduğu ifade edildi. 60 yaşlarında olan adamın yurtdışına çıkmadığı açıklandı. Hayatını kayneden Covid-19 (koronavirüs) hastasının virüsü nasıl kaptığı ise araştırılıyor.