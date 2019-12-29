Bir milyon tür tehdit altında

UZMANLAR UYARDI

İnsanların doğaüstündeki yıkıcı etkilerinin tespit edilebilmesi için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapor, açıklandı. 1970'ten bu yana, neredeyse ikiye katlanan dünya nüfusu yüzünden kaynakların hızla tüketildiği ve doğaya zarar verildiğinin belirtildiği raporda, on yıllar içinde, bir milyona yakın türün yok olabileceği kaydedildi. Özellikle kuşların acil şekilde koruma altına alınması gerektiğini söyleyen Minnesota Üniversitesi'nden Dr. Kate Brauman, “Yaşanan yıkım insanlık tarihi boyunca görülenden çok farklı” dedi.