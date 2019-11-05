Bir haftada 2 milyar dolar kazandı

KİMSE BEKLEMİYORDU

Dünyanın en popüler iş dergilerinden Forbes’in haberinde, Tesla hisselerine ilişkin analistlerin 42 cent'lik zarar öngördüğü, 1.86 dolar yükselişin sürpriz olduğu belirtildi. Haberde ayrıca, şirketin hisselerinin yüzde 22’sine sahip olan Musk’un, toplam servetinin 22,9 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.