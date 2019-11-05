05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 21:19:44
Bir haftada 2 milyar dolar kazandı
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO’su Elon Musk, şirketin borsada işlem gören hisselerinin yüksek getirisi sayesinde bir haftada servetine yaklaşık 2 milyar dolar kattı.
KİMSE BEKLEMİYORDU
Dünyanın en popüler iş dergilerinden Forbes’in haberinde, Tesla hisselerine ilişkin analistlerin 42 cent'lik zarar öngördüğü, 1.86 dolar yükselişin sürpriz olduğu belirtildi. Haberde ayrıca, şirketin hisselerinin yüzde 22’sine sahip olan Musk’un, toplam servetinin 22,9 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT