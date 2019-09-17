Bir efsane daha öldü
Dünyaca ünlü rock grubu The Cars’ın solisti Ric Ocasek, New York’taki evinde ölü bulundu.
75 YAŞINDAYDI
Ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili açıklama yapan New York emniyeti, Manhattan’da bir evde “bilincini kaybetmiş bir erkek” bulunduğu yönünde ihbar aldıklarını, olay yerine gittiklerinde Ric Ocasek’in cansız bedeniyle karşılaştıklarını duyurdu. 75 yaşında hayata gözlerini yuman Ocasek’in ölüm nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. 1970’li ve 80’li yıllarda “My Best Friend’s Girl” ve “Drive” gibi şarkılarla şöhrete kavuşan grup, rock müziğin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.
Ocasek, 2018 yılında The Cars’ın (Otomobiller) bir üyesi olarak Rock and Roll Onur Listesi’ne girmişti.
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