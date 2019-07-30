Bir daha deneyecek

Fransız mucit Franky Zapata'nın uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Şimdi tekrar deniyor..

"BU KEZ BAŞARACAĞIM"

Fransa’nın ulusal bayramı olan Bastille Günü'nde uçan kaykayıyla bütün dünyanın dikkatini çeken Fransız mucit Franky Zapata, geçtiğimiz hafta Manş Denizi'ni geçme girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu. Denemenin ardından zamanını, hasar gören kaykayını tamir etmek için Marsilya'da geçirdiğini ifade eden Zapata, önümüzdeki günlerde yeni bir deneme daha yapacağını ve bu sefer başarısız olmak istemediğini belirtti.