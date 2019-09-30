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30 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 02:16:32

Binlerce Suudi asker esir alındı

Husiler, Suudi Arabistan'da düzenledikleri baskında, binlerce askeri esir aldıklarını öne sürdü. Arabistan'ın güneyindeki Necran'da 350 kilometrekarelik alanı ele geçirdiklerini iddia etti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor.  İran destekli Husilere bağlı el-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, operasyonun ilk aşamasında Necran'da, içinde askeri kampların da bulunduğu 350  kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürdü. 

Suudi askerlerin esir alındığına dair çok sayıda görüntü, internet sitelerinde  yayınlandı. 

‘3 TÜMEN BOZGUNA UĞRADI’

Düzenledikleri operasyonda Yemen ordusundan en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini iddia eden Seri, “Birliklerimiz, yaralı düşmanlara ilk yardım götürmeye çalıştı. Ancak koalisyon güçlerinin devam eden uçuşları nedeniyle düşman saflarında verilen kayıplar arttı” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını ileri süren Seri, silahlı insansız hava araçlarıyla 20'den fazla operasyon düzenlediklerini, bunlardan birinde de başkent Riyad'daki hassas askeri bir hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini aktardı. Seri önceki gün yaptığı açıklamada da, operasyon kapsamında, Suudi birliğindeki binlerce askerin esir düştüğünü, Arap koalisyonundan 3 tümenin bozguna uğratıldığını, yüzlerce askeri ve zırhlı aracın ele geçirildiğini savunmuştu. Konuya ilişkin Suudi Arabistan makamlarından açıklama yapılmadı.  

BALİSTİK FÜZE ATTILAR 

Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Yemen’in başkenti Sana’dan fırlattığı füzenin, ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düştüğünü açıkladı. Husilerin hedef gözetmeksizin yerleşim bölgelerini ve sivilleri hedef alarak uluslararası insan haklarını ihlal etmeye devam ettiğini vurgulayan Maliki, saldırıda can veya mal kaybı olmadığını kaydetti.

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