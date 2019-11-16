Bin Selman'ın ülkesi Suudi Arabistan’da iğrenç olay! Arabistanlı kadın iç çamaşırını sahneye fırlattı
ABD'nin kuklası haline gelen Veliaht Prens Bin Selman'ın ılımlı İslam çağrısı yaptığı ülkesi Suudi Arabistan'da iğrenç bir olay yaşandı. Konseri izleyen bir Suudi Arabistanlı kadın iç çamaşırını sahnede şarkı söyleyen sanatçıya fırlattı. Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması ülke içerisinde büyük tepkilere neden oldu.
TM Dijital Haber Merkezi
Muhammed bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan’da ülke tarihinde görülmemiş iğrenç bir olay yaşandı. Sosyal medyada yayılan videoda Suudi Arabistanlı kadının biri iç çamaşırını sahnede şarkı söyleyen şarkıcıya fırlattı.
Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepkilerin gelmesine neden oldu.
Gerçekleştirdiği yumuşak saray darbesi ile ülke kontrolünü ele geçiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkede görülmemiş reformlara imza atmıştı.
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- Bin Selman'ın ülkesi Suudi Arabistan’da iğrenç olay! Arabistanlı kadın iç çamaşırını sahneye fırlattı
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