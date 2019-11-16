Bin Selman'ın ülkesi Suudi Arabistan’da iğrenç olay! Arabistanlı kadın iç çamaşırını sahneye fırlattı

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Muhammed bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan’da ülke tarihinde görülmemiş iğrenç bir olay yaşandı. Sosyal medyada yayılan videoda Suudi Arabistanlı kadının biri iç çamaşırını sahnede şarkı söyleyen şarkıcıya fırlattı.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepkilerin gelmesine neden oldu.

Gerçekleştirdiği yumuşak saray darbesi ile ülke kontrolünü ele geçiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkede görülmemiş reformlara imza atmıştı.



