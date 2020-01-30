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30 Ocak 2020 Perşembe 11:21:08 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 11:37:42

Bilim insanları koronavirüsünü etkisizleştiren antikoru keşfetti

Çinli moleküler biyologlar, 2003 atipik pnömoni salgını sırasında keşfedilen antikorlardan birinin, Çin'de pnömoni salgınını ve diğer uluslara da sıçrayan koronavirüsü nötralize edebileceğini keşfettiler.

TM Dijital Haber Merkezi

Şangay'daki Wuhan Viroloji Enstitüsü ve Fudan Üniversitesi'nden bilim insanları bu keşfin, yeni koronavirüs ile bağlanabilen diğer antikorlarla birlikte CR3022 bileşiğinin yeni pnömoni için ilk etkili ilaçların oluşturulmasına ve salgınların durdurulmasına izin vereceğini umuyor.

Bilim insanları, Çin virüsünün insan hücrelerine sızmak için kullandığı RBD proteininin kopyasının, hasta vücutlarında bulunan veya 2003 atipik pnömoni salgını sırasında oluşturulan çeşitli antikorlarla nasıl etkileşime girdiğini gözlemledikten sonra bu sonuca vardılar.

Bilgisayar modelleri, hafif RBD farklılıklarının 2019-nCoV'yi (koronavirüs) bu protein moleküllerine karşı savunmasız hale getireceğini göstermediğinden, bu keşif bilim adamlarını büyük ölçüde şaşırttı. Bilim adamları şimdi, enfekte olmuş kan örneklerini, koronavirüs ile CR3022'den daha etkili bir şekilde bağlanacak diğer antikorları bulma umuduyla inceliyorlar.

KORONAVİRÜS

31 Aralık 2019'da Çinli yetkililer Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) Wuhan şehrinde bilinmeyen bir pnömoni salgını hakkında bilgilendirdi. 7 Ocak'ta Çinli uzmanlar enfekte edici virüsü belirledi: coronavirus 2019-nCoV.

Son verilere göre, 6.000'den fazla kişiye virüs bulaştı ve 132 kişi öldü. Virüs Çin, Avustralya, Vietnam, İtalya, Almanya, Kamboçya, Malezya, Nepal, Kore Cumhuriyeti, Singapur, ABD, Tayland, Fransa, Sri Lanka ve Japonya gibi diğer eyaletlerde yayılmaya devam ediyor.

Yeni virüs, iyi bilinen ciddi akut solunum sendromu (SARS) ve Ortadoğu Solunum Sendromu'nun (MERS) koronavirüsü ile aynı gruba aittir. Her iki virüs de, Orta Doğu ve Doğu Asya'da yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsler develer ve kümes hayvanları ile yayıldı. Bilim adamları, 2019-nCoV virüsünün ilk taşıyıcılarının yarasalar olduğunu düşünüyor.

Her üç patojen de koronavirüsler ile ilgilidir. Benzer semptomlara neden olurlar: ateş, öksürük, nefes darlığı ve sürekli balgam üretimi. Belirti süresi 12 güne kadar sürebilir ve bunu güçlü ateş takip eder.

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