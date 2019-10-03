Bibi’nin sonu yaklaşıyor

Hakkındaki yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle hükümet kuramadığı takdirde dokunmazlığı kalkacak olan Bibi lakaplı Netanyahu’nun, hapis cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu yüzden koalisyon hükümeti kurma çabalarını hızlandıran Netanyahu, seçimi ilk sırada tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’tan ret cevabı aldı. Netanyahu’yu ciddi olmamakla suçlayan Gantz, koalisyon görüşmelerine katılmayacağını açıkladı. Büyük bir şok yaşayan Bibi’ye ikinci darbe, İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit’ten geldi. Mandelblit, Netanyahu’nun avukatlarını savcılığa çağırarak ifadelerini almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Netanyahu’nun, aylardır gizli bir şekilde siyaseti bırakma karşılığında, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’den af talep etmenin yollarını araştırdığı iddia edilmişti.