Beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen kadın doğum yaptı

Çekya'nın Brno kentinde beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen bir kadın, doğum yaparak, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Beyin ölümü gerçekleşen kadın çocukluğundan beri nefes alma sorunları yaşadığı belirtildi. Beyni çalışmayı bıraktığında ise 19. haftalık hamile olduğu belirlendi. Doğan kız bebek ise ölen annesinin rahminde toplam 117 gün geçirdi.

Euronews'in haberine göre, Brno Üniversite Hastanesi'ndeki doğum, beyin ölümü sonrası sonuçlandırılan hamilelikler arasında en uzun süreli olmasıyla da Çekya tıp tarihine geçti.

2 kilo 13 gram ağırlığında ve 42 santimetre uzunluğundaki kız çocuğunun sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

İsmi açıklanmayan 27 yaşındaki kadının, doğumun ardından kocası ve ailesinin diğer üyelerinin rızasıyla yaşam cihazından bağlantısı kesilerek ölmesine izin verildi.

Doktorlar, beyin ölümü gerçekleşen ve yaşam cihazına bağlı kadının sağlıklı doğum yapabilmesi için ayaklarının uzun bir süre belirli aralıklarla yapay bir şekilde hareket ettirildiğini bildirdi.