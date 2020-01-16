16 Ocak 2020 Perşembe 07:17:19 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 07:18:53
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
Beyaz Saray, Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durum ile İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ve bu ülkedeki protestoların ele alındığını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Deere, açıklamasında, "İki lider Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu, İran'daki protestolar ve İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesi konularını ele aldılar." ifadesine yer verdi.
AA
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