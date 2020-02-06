Beyaz Saray'dan azil sürecinde aklanan Trump hakkında flaş açıklama

  • Bist 100
    123243
  • Dolar
    5,9902
  • Euro
    6,5958
  • Altın
    300,9140
İstanbul
5 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Onun sesi hep çınladığı sürece Müzeyyen Senar hiç ölmeyecek' 'Onun sesi hep çınladığı sürece Müzeyyen Senar hiç ölmeyecek'
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?
ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti
Bazı kültür sanat etkinlikleri Van'daki çığ felaketi nedeniyle iptal edildi Bazı kültür sanat etkinlikleri Van'daki çığ felaketi nedeniyle iptal edildi
Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti
Araştırmacı Mehmet Dilbaz Beyoğlu'nun oluşum hikayesini anlattı Araştırmacı Mehmet Dilbaz Beyoğlu'nun oluşum hikayesini anlattı
Darbeci Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı Darbeci Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı
Afrika’da Fransa kâbusu: Tarihsel arkaplan! Afrika’da Fransa kâbusu: Tarihsel arkaplan!
Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türk Konseyi dışişleri bakanları Bakü'de toplandı Türk Konseyi dışişleri bakanları Bakü'de toplandı
James Jeffrey'den Rusya'ya İdlib uyarısı James Jeffrey'den Rusya'ya İdlib uyarısı
Van'daki çığ felaketinden bir üzücü haber daha geldi... Bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı Van'daki çığ felaketinden bir üzücü haber daha geldi... Bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı
Bakan Çavuşoğlu: Sabrımızın bir sınırı var, sınırı aşılırsa durmayız Bakan Çavuşoğlu: Sabrımızın bir sınırı var, sınırı aşılırsa durmayız
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
Çağatay'ın mor pijaması sosyal medyayı salladı Çağatay'ın mor pijaması sosyal medyayı salladı
Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi
Bankada hesabı olanlar dikkat! Son gün 15 Haziran başvurmayı unutmayın! Bankada hesabı olanlar dikkat! Son gün 15 Haziran başvurmayı unutmayın!
Giresun'da toprak kayması! Faciadan dönüldü Giresun'da toprak kayması! Faciadan dönüldü
Beyaz Saray'dan azil sürecinde aklanan Trump hakkında flaş açıklama Beyaz Saray'dan azil sürecinde aklanan Trump hakkında flaş açıklama
Sabiha Gökçen'deki kazada çarpıcı detay! Uçak kazalarının sebebi ne? Sabiha Gökçen'deki kazada çarpıcı detay! Uçak kazalarının sebebi ne?
Engin Günaydın'dan kötü örnek! Kaskınız nerede Engin bey? Engin Günaydın'dan kötü örnek! Kaskınız nerede Engin bey?
Trump, Venezuela'da darbe girişiminde bulunan Guaido'yu Beyaz Saray'da kabul etti Trump, Venezuela'da darbe girişiminde bulunan Guaido'yu Beyaz Saray'da kabul etti
Sabiha Gökçen'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin flaş gelişme: Kara kutu bulundu Sabiha Gökçen'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin flaş gelişme: Kara kutu bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Şubat 2020 Perşembe 11:16:29 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 11:55:37

Beyaz Saray'dan azil sürecinde aklanan Trump hakkında flaş açıklama

ABD'de azil sürecinde aklanan Başkan Donald Trump hakkında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Demokratların bu utanç verici davranışının son bölümünü geride bırakmış olmaktan memnuniyet duyuyor, ayrıca 2020'de ve sonrasında Amerikan halkı adına çalışmayı dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray Basın Ofisi, ABD Başkan Donald Trump'ın Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada hakkındaki azil suçlamalarından aklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Demokratların yürüttüğü düzmece azil girişimi Trump'ın tamamen temize çıkarılması ve aklanması ile sonuçlandı." denildi.

Trump'ın suçlu olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Tüm Demokratlar ve bir başarısız Cumhuriyetçi başkan adayı (Mitt Romney) uydurulmuş azil maddelerini onayladı." görüşü aktarıldı. 

Azil sürecinin "bir cadı avı" olarak nitelendirildiği açıklamada, "bir dizi yalana" dayanan bu süreçte Trump'ın hukuki haklarının elinden alındığı kaydedildi. 

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Trump'a yönelik yersiz suçlamalar yönelttiği belirtilen açıklamada, "Demokratların tüm çabaları 2016 seçimlerinin sonucunu değiştirmeyi ve 2020 seçimlerine müdahale etmeyi amaçlamaktadır." görüşüne yer verildi. 

Açıklamada, "Tüm bu yolsuz süreç boyunca, Başkan Trump ABD'nin çıkarlarını başarılı bir şekilde geliştirmiş ve Amerikan halkını ilgilendiren konulara odaklanmayı sürdürmüştür." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Demokratların bu süreçte ciddi bir delille ortaya çıkamadığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Trump, Demokratların bu utanç verici davranışının son bölümünü geride bırakmış olmaktan memnuniyet duyuyor, ayrıca 2020'de ve sonrasında Amerikan halkı adına çalışmayı dört gözle bekliyor." ifadesi kullanıldı. 

TRUMP PERŞEMBE SAAT 12'DE AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Trump, Twitter hesabından Senatodaki oylamanın ardından kendisinin "sonsuza kadar" başkan olduğunu gösteren bir video paylaştı. 

Daha sonraki bir başka paylaşımında ise Trump, "Ülkemizin azil oyunundaki zaferini konuşmak üzere yarın  (perşembe) öğlen 12.00'de Beyaz Saray'da bir açıklama yapacağım." bilgisini verdi. 

BAŞKAN TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş, Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR1

TÜMÜ