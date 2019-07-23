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23 Temmuz 2019 Salı 23:45:11 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:13:40

Beyaz Saray'da kritik S-400 görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörler ile Beyaz Saray'daki görüşmesi başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörler ile Beyaz Saray'daki görüşmesi başladı.

Amerikan Washington Post gazetesinde geçtiğimiz cuma günü yer alan haberde ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.

Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtilmişti.

"NE YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ"

ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda geçtiğimiz perşembe günü yaptığı son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık."

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce de "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." yanıtını vermişti.

Daha önce de Beyaz Saray ve Pentagon'dan yapılan açıklamalarda, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı, bununla birlikte ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer verdiği kaydedilmişti.

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