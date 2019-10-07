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07 Ekim 2019 Pazartesi 07:16:56 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 08:34:42

Beyaz Saray: Türkiye, yakın zamanda Suriye'de harekete geçecek

Son dakika... Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada ABD'nin bölgeden askerlerini çekeceği ancak olası operasyonda Türkiye'ye destek vermeyeceği belirtildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

ABD BİRLİKLERİ DOĞRUDAN BÖLGEDE OLMAYACAK

Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulandı.

ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edildi.

ARTIK TÜRKİYE SORUMLU

Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." denildi.

SINIRDAN SON GÖRÜNTÜ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü PYD/PKK’nin kontrolündeki Tel Abyad'a çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü. 

OPERASYONUN ADI NE OLACAK?

Fırat'ın Doğusu'na yapılması öngörülen harekatın adının ne olabileceği konusunda çeşitli tahminler yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu konuşmasındaki 'Barış Pınarları' ifadesi Twitter'da gündem oldu. Olası bir harekat gerçekleşirse adının 'Barış pınarı' olabileceği konusunda birçok yorum yapıldı.

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