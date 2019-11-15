Beyaz Saray: Trump hazır değil
Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, "ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması yakın, ancak Trump imzalamaya hazır değil." dedi.
Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Amerikalı ve Çinli müzakerecilerin bir ticaret anlaşmasına yaklaştıklarını ancak Başkan Trump'ın imzalamaya hazır olmadığını söyledi.
"İki taraf bir anlaşmaya yaklaşıyorlar" diye konuşan Kudlow tarafların Çin'in Amerikan tarım ürünleri alma taahhütü vereceği ve ABD'nin bazı tarifeleri geri almayı kabul edeceği bir ticaret anlaşmasını yazmak için çalıştıklarını vurguladı.
Kudlow, Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada Fed politikasının doğru yönde ilerlediğini de söyledi.
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