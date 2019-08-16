Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Navarro: ABD ve Çin'in ticaret görüşmeleri sürüyor

CNN´e konuşan Navarro ABD ekonomisinin "kaya gibi sağlam" olduğunu ve Beyaz Saray yönetiminin Çin´in ek gümrük vergilerinin yüküne dayanma hevesi karşısında şaşırdıklarını söyledi.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump Eylül ayında Pekin´de yapılması planlanan ticaret görüşmelerinin hala geçerli olduğunu söylemiş ancak Çin´in ABD´ye misilleme yapması ihtimalini önemsemediğini ifade etmişti.

(DHA)