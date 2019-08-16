16 Ağustos 2019 Cuma 17:03:36 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:04:47
Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Navarro: ABD ve Çin'in ticaret görüşmeleri sürüyor
Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, yaptığı açıklamada ABD ve Çinin ticaret anlaşmazlıkları konusunda görüşmekte olduğunu söyledi.
CNN´e konuşan Navarro ABD ekonomisinin "kaya gibi sağlam" olduğunu ve Beyaz Saray yönetiminin Çin´in ek gümrük vergilerinin yüküne dayanma hevesi karşısında şaşırdıklarını söyledi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump Eylül ayında Pekin´de yapılması planlanan ticaret görüşmelerinin hala geçerli olduğunu söylemiş ancak Çin´in ABD´ye misilleme yapması ihtimalini önemsemediğini ifade etmişti.
(DHA)
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