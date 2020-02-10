Beyaz Saray’da Trump'a suikast girişimi
Azil soruşturmasından güçlenerek çıkan Donald Trump'a derin bir mesaj geldi. ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı bir şüphelinin Beyaz Saray'a girmeye çalıştığı ve gözaltına alındığı duyuruldu.
ABD Başkanlarının resmi ikametgahı olan Beyaz Saray'da şüpheli bir kişinin Başkan Trump’ı öldürmeye geldiğini söylemesiyle panik yaşandı. ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşında Roger Hedgpeth adında Floridalı olduğu belirtilen bıçaklı şüphelinin, Beyaz Saray'a girmeye çalıştığını belirtti. Açıklamaya göre şüpheli, devriye gezen bir Gizli Servis Ajanına Trump'ı öldürmek için orada olduğunu söyledi.
SALDIRGANIN TEHDİDİ
Washington DC Polis merkezi tarafından, 25 yaşındaki Roger Hedgpeth'in Başkan Trump’a, bedensel zarar verme tehdidinde bulunmaktan tutuklandığı duyurulurken, şüphelinin üzerinde kılıfta bulunan büyük bıçağa el konulduğunu bildirdi. Şüphelinin zihinsel sağlık durumunun değerlendirmesi için bölgedeki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.
İHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Azerbaycan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Yeni Azerbaycan Partisi
- Eski Katar Başbakanı: İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak
- Beyaz Saray’da Trump'a suikast girişimi
- İsrail Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı
- Sadr Hareketi, Allavi kabinesinde parti mensubu isimlere yer verilmesi durumunda hükümeti devirecek