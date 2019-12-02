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02 Aralık 2019 Pazartesi 07:49:55 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 07:52:32

Beyaz Saray azil soruşturması oturumuna katılmayacak

Beyaz Saray, çarşamba günü yapılacak Trump hakkında açılan ilk azil soruşturması oturumuna katılmayacak.

Beyaz Saray'dan, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jarrold Nadler'a gönderilen mektupta, çarşamba günkü ilk oturuma Beyaz Saray'dan kimsenin katılmayacağı kaydedilirken, sonraki oturumlara katılım olup olmayacağına değinilmedi.

Trump'a yönelik azil soruşturması sürecinde Demokratların "taraflı" davrandığı ve sürecin şeffaf yönetilmediği ileri sürülen mektupta, "Henüz tanıkların açıklanmadığı ve Adalet Komitesi'nin Başkan'a yönelik adil bir süreç işletip işletmeyeceğinin belli olmadığı bir ortamda komitedeki bir oturuma katılmamız beklenmemelidir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan 2-4 Aralık'ta İngiltere'de yapılacak NATO Liderler Toplantısı'na katılacak olan Trump'ın da söz konusu oturuma katılması beklenmiyordu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde 2 hafta süren halka açık oturumların ardından azil soruşturması sürecinin, 4 Aralık'tan itibaren Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde devam edeceği açıklanmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Başkan'ın yargı süreci başlayacak.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlamış, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmıştı.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratlar'ın bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

AA

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