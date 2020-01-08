ABD Başkanı Trump, bugün saat 19.00'da açıklama yapacak

Tüm dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirdi. Pentagon ve Beyaz Saray, Irak'taki hava üslerinin vurulduğunu doğrularken, ABD Başkanı Trump da ekibini acil toplantıya çağırdı. Gece saatlerinde ABD üslerini bombalayan İran'dan yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamada "ABD misilleme yaparsa vuracak 100 hedef belirledik" denildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" diyerek yeni saldırının sinyalini verdi. Ruhani'nin meydan okumasının ardından ABD, Ortadoğu'ya suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nı gönderdi. Beyaz Saray'dan bir yetkilinin Reuters haber ajansına bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapması planlanıyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında TSİ saat 19.00'da bir açıklama yapacağını bildirdi.



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