Beşir’e 2 yıl hapis
Sudan’da darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in (75), yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması dün yapıldı.
Beşir’i yolsuzluk ve yasadışı döviz bulundurmaktan suçlu bulan mahkeme, ilerleyen yaşını da dikkate alarak, eski cumhurbaşkanına 2 yıl hapis cezası verdi. Sudan’da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke geneline yayılması üzerine, ordunun 11 Nisan’daki müdahalesiyle 30 yıllık Beşir dönemi sona ermişti. Darbeyle görevinden alındıktan sonra resmi konutunda 7 milyon euro ele geçirilen Beşir hakkında, yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 19 Ağustos'ta görülmüştü.
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