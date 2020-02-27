Koronavirüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek!

Yeni tip Coronavirüsünün (Covid-19) ortaya çıkmasından bu yana Çin'de ilk kez ölüm ve vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Çin'de virüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor.

"BENDE CORONA VAR" DİYENE 1400 DOLAR

Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde şimdiye kadar 197 coronavirüs vakasına rastlandı. Kent yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için para ödülü gibi yöntemlere başvuruyor.

Kentte, coronavirüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek. Söz konusu parayı almak için tek şart ise, hastaneye başvuran kişide coronavirüsüne rastlanması geriyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Yeni tip koronavirüsünün merkezi olan Hubey bölgesinde şimdiye kadar 65 bin vakaya rastlandı ve 2 bin 600 ölüm yaşandı.

Dünya çapında ise yeni tip coronavirüs vakası 81 bini aşarken, 2 bin 800'den fazla insan yaşamını yitirdi.

(NTV)