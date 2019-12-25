Trump yine rahat durmadı: Belki füze değil, vazo gönderirler
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un 'ABD'ye vereceğimiz Noel hediyesi Washington'ın eylemlerine bağlı' ifadelerine 'Belki de bana gönderecekleri hediye, uzun menzilli füze değil de güzel bir vazodur.' sözleriyle yanıt verdi.
Florida'nın Palm Beach bölgesindeki yerleşkesinde tatil yapan Trump, yurt dışında görevli ABD askerleri ile Noel dolayısıyla video konferans görüşmesi yaptı.
Askerlerin 'muhteşem iş çıkardıklarını' vurgulayan Trump, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"KUZEY KORE'NİN NOEL HEDİYESİ" SORULDU
Trump'a, Kuzey Kore Lideri Kim'in "ABD'ye vereceğimiz Noel hediyesi Washington'ın eylemlerine bağlı" sözleri hatırlatılarak, bu ülkenin uzun menzilli bir füze denemesi yapması durumunda nasıl hareket edeceği soruldu.
"BELKİ FÜZE DEĞİL DE VAZO GÖNDERİR"
Trump, "Belki de bana gönderecekleri hediye, uzun menzilli füze değil de güzel bir vazodur. Kim'den güzel bir hediye alabilirim. Bilemezsiniz, hiçbir zaman bilemeyiz. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
(REUTERS)
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