Belgeleri karısı paylaştı! Çin'den dünyaya bir 'Koronavirüs' şoku daha

Altı kıta, 86 ülke ve 98 bini aşkın hasta. Son verilere göre 3 bin 383 insanın canını alan koronavirüs salgınında olabilecek en kötü senaryo gerçekleşiyor. Son günlerde virüsün en hızlı yayıldığı ülke olan Güney Kore'de bugün 196 vaka daha açıklandı, ülkede kayda girmiş 6 bin 284 hasta bulunuyor. Yedi kişinin daha son 24 saatte öldüğü Güney Kore'de toplam can kaybı 42'ye çıktı.



Seul yönetimi, doğu komşusu Japonya'nın ülkeyi ziyaret edecek Güney Korelileri karantinaya alma kararını protesto etti ve kabul edilemez olduğunu duyurdu. Seul yönetimi, söz konusu adımın son derece üzücü olduğunu ve kararın yeniden gözden geçirilmesini istediklerini belirtiyor.

Can kaybının 12'ye çıktığı ABD'de ölümlerin neredeyse tamamı Washington eyaletinde gerçekleşti. 11 insanın yaşamını yitirdiği eyalette salgının merkez üssü, 10 can kaybıyla King County.

Amerikan New York Times gazetesi, Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi CDC yetkililerinin corona virüsü testi yaptırmak isteyen herkesin doktorlarından onay almaları halinde test edileceğini bildirdiğini yazıyor.

Ancak gazete, Amerika'nın corona virüsü teşhis kapasitesinin şu anda son derece sınırlı olduğunu, hastane ve kliniklerin test olma talebinde bulunan çok sayıda hastanın akınına uğrayabileceğini kaydediyor.

Yeni getirilen kritere göre ateşi olan, öksüren ya da nefes darlığı çekenler, doktorlarının inisiyatifine göre corona testine tabi tutulabilecek. Ancak grip mevsiminin tüm hızla ilerlediği bu dönemde uzmanlar, milyonlarca insanın zaten solunum sorunu yaşadığını ve doktorların kimlere corona testi yapılması gerektiği kararına varmasının zor olduğunu söylüyor.

Yeni uygulamaya göre doktorlar, corona testini kendi muayenehanelerinde yapamayacak, bunun yerine hastalarını eyalet laboratuarlarına sevkedecek. Trump yönetimi ise hafta sonuna kadar corona testine erişimin kapsamının büyük ölçüde artacağı sözü verse de eyalet laboratuarları, milyonlarca Amerikalı'nın testten geçirilmesinin haftalar alacağını bildiriyor.



ABD California'da kameraların önünde gerçekleşen bir olay, sosyal medyada fazlasıyla konuşuluyor. Koronavirüs uzmanı Dr. Sara Cody, Covid-19 hakkında basın toplantısı düzenliyordu.

ABD'lilere karşı uyarılarını sıralayan Dr. Cody, "Bugün yüzünüze ve ağzınıza dokunmayı bırakıyoruz, çünkü virüsün ana yayılma yolu kendi ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmak" dedi.

Ancak Dr. Cody bu cümleyi kurduktan dakikalar sonra canlı yayında parmağıyla ağzına dokundu, görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Virüsün hız kesmediği bir diğer ülke İran'da halihazırda kayıtlara geçmiş 3 bin 512 hasta bulunuyor. Futbol maçları ve cuma namazlarını iptal eden Tahran yönetiminden sürpriz olmayan bir çıkış geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Çin ve İran'ı etkileyen koronavirüs salgınının ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini söyledi.

General Selami, "ABD, bu işi yaptıysa virüsün kendi halkına döneceğini bilmelidir. Eğer ABD'nin işi değilse de bu virüs ortadan kalkacaktır" dedi.

Dünyaya virüsün yayıldığı Çin'de son günlerde Covid-19 vakalarında düşüş var. Pekin yönetimi ana karada 143 yeni hastanın daha tespit edildiğini ve vaka sayısının 80 bin 552 olduğunu ilan etti.

Son 24 saatte 30 koronavirüs hastası daha öldü, salgının başlangıcından bu yana Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 42 oldu.

Çin'de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen bir hastanın beş gün sonra öldüğü bildiriliyor. 36 yaşındaki Li Liang adlı erkek, virüsün merkez üssü Wuhan'daki bir hastaneden taburcu edilmişti.

Evine çekilen Liang beşinci günde solunumun durmasıyla aniden öldü. Hastanın ölüm belgelerini, eşi Mei paylaştı. Belgelerde Liang'ın ölümü yeni koronavirüs olarak tanımlandı.

Çin basını, 12 Şubat'ta hastaneye yatırılan Liang'ın 13 gün boyunca tedavi gördüğünü ve peşinden yapılan testlerin negatif çıktığını aktarıyor.

Çin devlet medyası, sabah saatlerinde Şanghay kentinde üç yeni koronavirüs vakasının ortaya çıktığını duyurdu. Bu gelişme dünyadaki korkuyu zirveye çıkardı.

Mekke ve Medine'deki kutsal mekanları bir süreliğine kapatan Suudi Arabistan, gerekli sterilizasyonun ardından yeniden açtı.

İlk ölümün gerçekleştiği İngiltere'de vaka sayısı 116'ya ulaştı. İngiliz medyası, virüsün kimleri öldürdüğünü belirten haberlerle dolu. Daily Mail gazetesi, "Eğer yaşlı bir erkekseniz ve kalp rahatsızlığınız varsa, büyük ihtimalle ölürsünüz" başlığını kullandı.

İngiliz basını ayrıca, yerel havayolu şirketi Flybe'nin koronavirüs salgınının ardından batmasıyla diğer şirketlerin de benzer korkular yaşadığını belirtiyor.

148 ölüm ve 3 bin 858 vaka ile Avrupa'da en büyük koronavirüs krizinin yaşandığı İtalya'da, hem korkunun hem de virüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlerin etkisi başkent Roma sokaklarında da gözle görülür hale gelmeye başladı.

Roma'da henüz ciddi bir panik havasından söz etmek doğru olmasa da, normal şartlarda yaz-kış dolu olan turistik meydanların sakinliği, restoranlardaki boş masa oranlarının yüksekliği çarpıcı. Eczanelerin çoğunun vitrinlerinde el jeli ve yüz maskelerinin tükendiği yazıyor.

BBC Türkçe muhabiri Övgü Pınar, "Roma kent merkezinde yaptığım yürüyüşte, normalde turist kafilelerinin arasından geçmekte zorlandığım sokaklarda, meydanlarda huzursuz bir durgunlukla karşılaşıyorum" diyor.

Uluslararası haber ajansları, kentin tüm turistik mekanları bomboş. Aşk Çeşmesi Fontana di Trevi, Pantheon Meydanı ve İspanyol Merdivenleri gibi yerlerden fotoğraflar servis ediyor.