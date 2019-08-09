Belçika'da 18 yaşın altındakilere tütün satışı yasaklanacak

Belçika medyasındaki haberde, kasımdan itibaren uygulanacak yeni düzenlemenin, tüm tütün ürünlerini ve elektronik sigaraları kapsayacağı bildirildi.

Buna göre, 18 yaşın altındakilere sigara satan satış noktaları, 200 ile 2000 avro arasında cezaya çarptırılacak.

Belçika'da, Catholique de Louvain Üniversitesince 2013-2018'de yapılan araştırmada, 14 ile 16 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 18'inin "haftada en az bir kere", yüzde 12'sinin ise "günlük" olarak sigara içtiği kaydedilmişti.

AA