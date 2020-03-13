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13 Mart 2020 Cuma 00:45:30 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 00:59:36

Belçika'da 3 Nisan'a kadar okullar tatil edileceğini duyurdu

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini açıkladı.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 947’ye yükseldi. Dünya genelinde görülen vaka sayısı 133 bini aşarken 68 bin 800'den fazla kişi hastalığı atlattı.

12 Mart itibariyle dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan son gelişmeler:

İtalya’da patlak veren koronavirüs salgınında bugün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000’i aştı. Sadece Perşembe günü 189 kişi yaşamını yitirdi. Covid-19’a yakalanan kişi ise 15 bin 113’e ulaştı.

Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle ilk, ortaokul ve liselerde 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil ilan edildi. Üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek.

İngiltere'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'den 10'a, vaka sayısı da 460'dan 590'a çıktı. Fakat hükümete bağlı bilim insanları ülkedeki vaka sayısının 5 ila 10 bin olabileceği uyarısında bulundu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Juventus - Olympique Lyon ile Manchester City- Real Madrid son 16 turu rövanş maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Çin koronavirüsle ilgili bazı kısıtlamaları kaldırmasına rağmen Everest Tepesi'ne yapılan tırmanış izinlerini askıya aldığını duyurdu.

Londra hükümeti, dünyanın en çok takip edilen futbol ligi olan İngiltere Premier Lig'de ve alt liglerde sezonun kalan maçlarının seyircisiz oynanmasını tartışmaya başladı.

Belçika'da giderek artan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, soğuk algınlığı şüphesiyle aile hekimini arayan herkesin, seyahat geçmişine bakılmaksızın 7 gün izinli sayılmasına karar verildi.

Juventus'un İtalyan oyuncusu Daniele Rugani’de koronavirüs çıkması sonrası tüm takım oyuncuları karantinaya alındı. İspanya'da liglerin tatil edilmesi sonrası ülkesi Portekiz'e dönen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kendisini karantinaya aldığını açıkladı.

Ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks ve eşi koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrası Avustralya'da karantina altına alındı.

Sosyal medya devi Twitter, tüm çalışanlarına evden mesai yapma zorunluluğu getirdi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı. Ülkedeki vaka sayısı 2.800'e yaklaştı. İspanya birinci futbol ligi La Liga maçları dahil tüm spor karşılaşmaları askıya alındı.

AA

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