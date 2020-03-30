Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko: Koronavirüsü votka ve sauna ile defedeceğiz

Belarus, Kovid-19 salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor. Belarus Devlet Aleksandr Lukaşenko, koronavirüse karşı ''Olur böyle'' yorum yapmasının üzerinden kısa bir süre sonra da hokey maçına katıldı.

KORONAVİRÜSE KARŞI ŞOV YAPTI!

Maçın ardından işte koronavirüsün tedavisi burada diyen Lukaşenko, ''Ayaklarının üzerinde ölmek, dizlerinin üstünde yaşamaktan daha iyidir'' dedi.

"OLUR BÖYLE ŞEYLER"

Şu ana kadar 94 vaka tespiti yapılan ülkede Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, koronavirüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.

ÖLÜMLERİ RESMİ KAYITLARA GEÇİRMİYOR

Futbol aktivilerini ertelemeyen tek Avrupa ülkesi olan Belarus'ta virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, ancak bu ölümlerin resmi kayıtlara geçirilmediği iddia ediliyor.

ÖLÜMCÜL VİRÜSÜ BÖYLE YENECEKLERMİŞ

Lukaşenko ayrıca, Kırsal bölgelerde sıkı çalışılmasını isteyen Lukaşenko, “Kovid-19 u votka ve sauna ile defedeceğiz” dedi.

NTV