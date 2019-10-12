Bebek katili destekçileri

TSK Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından; işgal ettikleri bölgelerdeki hastane, okul ve evlere saklanarak, Şanlıurfa ve Mardin’e roket ve havanlarla saldıran teröristler, önceki gün 4’ü çocuk 7 sivili katletti. 9 aylık Suriye uyruklu Muhammed Omar'la, Elif Terim (11), Mazlum Güneş (11), Fatma Yıldız (48), Emine Yıldız (12), Leyla Yıldız (15) ve Cihan Güneş, hain saldırılarda şehit düştü, 70’ten fazla sivil yaralandı.



TERÖR ÇETESİNE DESTEK



PKK'nın Fırat’ın doğusundaki işgalini ve bölge halklarına yaptıkları zulümleri görmezden gelen ülkeler, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve baskı altındaki sivilleri özgürleştirmek için başlattığı harekâtı, “Kürtlere karşı savaş” olarak gösterip durdurmaya çalışıyor. Kahramanlaştırdıkları terör çetesi, çocukların üzerine roket yağdırarak kanlı yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. İsrail, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerin kol kanat gerdiği PKK/YPG tarafından katledilen siviller, dün ağıtlarla toprağa verildi. Onlardan biri de Muhammed bebekti. Ailesi, Suriye'deki zulümden kaçıp Akçakale'ye sığınmıştı. Teröristlerin attığı roketle odasında vuruldu; son nefesini annesinin kucağında verdi. Cenazede teröre lanet okuyan baba Muhammed Hani, “PKK/YPG evleri bombalıyor, çocuğum öldü. Allah onların evlerini başlarına yıksın inşallah” diye isyan etti.



SURUÇ VE NUSAYBİN'DE 10 SİVİL ŞEHİT



PKK/YPG'nin Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bu arada, 3 havan mermisi de ilçedeki boş araziye düştü. Mardin Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerin Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 sivilin şehit olduğunu 35 vatandaşında da yaralandığını açıkladı.