BBC'den 'ırkçılık' tartışmasında geri adım

  • Bist 100
    104860
  • Dolar
    5,6828
  • Euro
    6,1890
  • Altın
    269,4340
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kış operasyonlarının planlaması yapıldı! Kış operasyonlarının planlaması yapıldı!
'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere operasyon 'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere operasyon
Altunizade metrobüs durağında yoğunluk devam ediyor Altunizade metrobüs durağında yoğunluk devam ediyor
Gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenleyen FETÖ'cülere soruşturma Gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenleyen FETÖ'cülere soruşturma
Ruhani ile Sarkisyan ikili ilişkileri görüştü Ruhani ile Sarkisyan ikili ilişkileri görüştü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı! 'Vefa' operasyonu başladı İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı! 'Vefa' operasyonu başladı
Dolar/TL, 5,6580 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 5,6580 seviyesinden işlem görüyor
Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak
Dünya kahve günü ne zaman? Kahve ile ilgili en güzel sözler sizlerle Dünya kahve günü ne zaman? Kahve ile ilgili en güzel sözler sizlerle
Beşiktaş'ta yeni transferlerden sıfır katkı Beşiktaş'ta yeni transferlerden sıfır katkı
Yaşar İpek hapse mi girdi? Seren Serengil Yaşar İpek davasında son durum Yaşar İpek hapse mi girdi? Seren Serengil Yaşar İpek davasında son durum
Şerit değiştirirken trafiği altüst etti Şerit değiştirirken trafiği altüst etti
Ersun Yanal 11'deki 7 garantisini belirledi Ersun Yanal 11'deki 7 garantisini belirledi
Şerit değiştirirken trafiği altüst etti Şerit değiştirirken trafiği altüst etti
Emre Belözoğlu'ndan Deniz Türüç'e nasihat Emre Belözoğlu'ndan Deniz Türüç'e nasihat
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
Ümraniye'de hurdacının feci ölümü Ümraniye'de hurdacının feci ölümü
KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
Galatasaray PSG'ye karşı 'Fransız' kalmayacak Galatasaray PSG'ye karşı 'Fransız' kalmayacak
Galatasaray'da 100. galibiyet uğursuzluğu Galatasaray'da 100. galibiyet uğursuzluğu
Kayserispor'da Hikmet Karaman kararı açıklandı Kayserispor'da Hikmet Karaman kararı açıklandı
Cami tuvaletinde boğazından bıçaklandı Cami tuvaletinde boğazından bıçaklandı
Galatasaray'da transfer stratejisi tartışılmaya başlandı Galatasaray'da transfer stratejisi tartışılmaya başlandı
Adana'da dehşet! Önce vurup sonra dövdüler Adana'da dehşet! Önce vurup sonra dövdüler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ekim 2019 Salı 08:42:50 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 08:43:46

BBC'den 'ırkçılık' tartışmasında geri adım

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, ABD Başkanı Trump'ın bazı kongre üyelerine yönelik "ırkçı" ifadelerini eleştiren Hindistan kökenli sunucusu hakkındaki şikayet üzerine aldığı "tarafsızlık ilkesini ihlal" kararını geri çekti.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun Genel Müdürü Lord Tony Hall'ın, sabah haberleri sunucusu Naga Munchetty'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek "tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği" yönündeki kararı geri aldığı bildirildi.

Munchetty'nin Trump'a yönelik sözlerinin, hakkındaki şikayetleri haklı bulmaya yeterli olmadığını belirten Hall, kararı şahsen gözden geçirdiğini ve geri aldığını vurguladı.

Hall, "Irkçılık, ırkçılıktır ve BBC bu konuda tarafsız değildir." ifadelerini kullandı.

Trump'ı eleştirmişti

17 Temmuz'daki yayında, Trump'ın Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e "geldiğiniz yere geri gidin" şeklindeki açıklaması gündeme gelmişti.

Munchetty, program partnerinin bir sorusu üzerine, "Beyaz olmayan bir kadın olarak, bana her 'geldiğin yere geri git' dendiğinde bu ırkçılıkla bütünleşikti. Burada kimseyi hiçbir şeyle suçlamıyorum ama bazı ifadelerin ne anlama geldiğini biliyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

BBC'nin yayın standartları birimi, Munchetty'in Trump'ı eleştirerek "tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği" kararına varmıştı.

BBC'ye tepkiler

Ancak İngiliz yayın kuruluşunun sunucusu hakkındaki şikayeti haklı bulması tepki çekmişti.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "İnsanlara 'geldiğiniz yere geri gidin' demek ırkçılıktır. Naga Munchetty, bir gerçeği ifade etti. Maruz kaldığı ırkçılığı paylaştı. Bu, herhangi bir yayın esasına aykırı gelemez. BBC, bu şaşkınlık verici kararı açıklamalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

40'tan fazla siyahi aktör ve yayıncı, BBC'yi yazdıkları açık mektupta, söz konusu kararı gözden geçirmeye çağırmıştı.

Mektupta, BBC yönetiminden "ırkçı ifadeler ve yaşanmışlıklar konusunda tarafsızlık beklenilmemesi gerektiğini kabul etmesi" istenmişti. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ