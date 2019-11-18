BBC açıkladı: İngiltere hükümeti savaş suçlusu askerlerin suçlarını örtüyor

  • Bist 100
    106833
  • Dolar
    5,7357
  • Euro
    6,3469
  • Altın
    269,5270
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı
Rusya ABD'nin boşalttığı Tişrin üssüne de yerleşti Rusya ABD'nin boşalttığı Tişrin üssüne de yerleşti
Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler Ahrar Köprüsü'ne yerleşti Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler Ahrar Köprüsü'ne yerleşti
Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü
Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Jale Birsel hayatını kaybetti Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Jale Birsel hayatını kaybetti
Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü! Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü! Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu
Azad Keşmir'in kalbi Türk camisi çevresinde atıyor Azad Keşmir'in kalbi Türk camisi çevresinde atıyor
Bağdat'taki Türk Lokantası binası göstericilerin buluşma noktası oldu Bağdat'taki Türk Lokantası binası göstericilerin buluşma noktası oldu
İstanbul değnekçilerin işgali altında İstanbul değnekçilerin işgali altında
Galatasaray'a bir kötü haber de Ryan Babel'den geldi Galatasaray'a bir kötü haber de Ryan Babel'den geldi
Balon balığı tehdit değil kansere ilaç olacak Balon balığı tehdit değil kansere ilaç olacak
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u değnekçilere teslim etti Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u değnekçilere teslim etti
Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Garry Rodrigues'ten şampiyonluk sözleri Garry Rodrigues'ten şampiyonluk sözleri
Siemens'in ürettiği YHT setlerinin ilki 22 Kasım'da yola çıkacak Siemens'in ürettiği YHT setlerinin ilki 22 Kasım'da yola çıkacak
Dört büyüklerde kâr eden tek kulüp Galatasaray Dört büyüklerde kâr eden tek kulüp Galatasaray
Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu' Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu'
Ombudsmanlık nedir? Ombudsmanın görevleri neler, ombudsman kimdir? Ombudsmanlık nedir? Ombudsmanın görevleri neler, ombudsman kimdir?
'Gönüllüler ordusu' Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaraları sarıyor 'Gönüllüler ordusu' Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaraları sarıyor
Ünal Karaman'dan Galatasaray maçı öncesi Sosa talimatı Ünal Karaman'dan Galatasaray maçı öncesi Sosa talimatı
2020 KPSS lise sınav tarihi belli oldu: 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2020 KPSS lise sınav tarihi belli oldu: 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler
Abdullah Avcı'dan Konya maçı öncesi Ljajic kararı Abdullah Avcı'dan Konya maçı öncesi Ljajic kararı
Kuzey Kore'den kritik dönemde askeri tatbikat Kuzey Kore'den kritik dönemde askeri tatbikat

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Kasım 2019 Pazartesi 10:33:28 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 10:43:56

BBC açıkladı: İngiltere hükümeti savaş suçlusu askerlerin suçlarını örtüyor

Afganistan ve Irak'ta görev yapan İngiliz askerlerinin görev yaptıkları sırada sivilleri öldürdüğü, işkenceden geçirdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda İngiliz hükümetinin ve ordunun da bu savaş suçlarının üstünü örttüğü belirtildi.

TM Dijital Haber Merkezi

İngiltere merkezli yayım yapan BBC ve Sunday Times'ın ortaklaşa yürüttüğü dosya habere göre İngiltere hükümeti ve ordusu, İngiliz askerlerinin Afganistan ve Irak'ta sivillere karşı savaş suçu işledi.

11 İngiliz dedektifin görüşlerine başvurulduğu haberde, İngiliz askerlerinin savaş suçu işlediğine dair "güvenilir" delillerin olduğu belirtilirken, İngiliz yetkililerin de bu delilleri karartmaya çalıştığı iddia edildi.

İngiliz askerlerin Irak ve Afganistan'da işledikleri savaş suçlarını soruşturmak için kurulan ancak sonra İngiltere hükümeri tarafından kapatılan Irak Tarihi Suçlamalar Takımı (IHAT) ekipleri söz konusu iddiaları dile getirdi.

İddialar hakkında BBC Panorama programına konuşan IHAT dedektili, "Savunma Bakanlığı'nın gerçekten önemli olmadığı sürece, rütbesi ne olursa olsun, herhangi bir askeri yargılamaya niyeti yok ve bundan bu şekilde sıyrılamazlar." ifadelerine yer verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Kanıtı olan tüm iddialar incelenecek." dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise "olayları gizleme" amacı ile hareket ettiklerine dair iddiaları reddederek, "Bakanlığın Irak ve Afganistan'daki iddialara yönelik araştırma ve kovuşturma kararlarına müdahale ettiği iddiaları doğru değil." ifadelerine yer verildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ