BBC açıkladı: İngiltere hükümeti savaş suçlusu askerlerin suçlarını örtüyor

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İngiltere merkezli yayım yapan BBC ve Sunday Times'ın ortaklaşa yürüttüğü dosya habere göre İngiltere hükümeti ve ordusu, İngiliz askerlerinin Afganistan ve Irak'ta sivillere karşı savaş suçu işledi.

11 İngiliz dedektifin görüşlerine başvurulduğu haberde, İngiliz askerlerinin savaş suçu işlediğine dair "güvenilir" delillerin olduğu belirtilirken, İngiliz yetkililerin de bu delilleri karartmaya çalıştığı iddia edildi.

İngiliz askerlerin Irak ve Afganistan'da işledikleri savaş suçlarını soruşturmak için kurulan ancak sonra İngiltere hükümeri tarafından kapatılan Irak Tarihi Suçlamalar Takımı (IHAT) ekipleri söz konusu iddiaları dile getirdi.

İddialar hakkında BBC Panorama programına konuşan IHAT dedektili, "Savunma Bakanlığı'nın gerçekten önemli olmadığı sürece, rütbesi ne olursa olsun, herhangi bir askeri yargılamaya niyeti yok ve bundan bu şekilde sıyrılamazlar." ifadelerine yer verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Kanıtı olan tüm iddialar incelenecek." dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise "olayları gizleme" amacı ile hareket ettiklerine dair iddiaları reddederek, "Bakanlığın Irak ve Afganistan'daki iddialara yönelik araştırma ve kovuşturma kararlarına müdahale ettiği iddiaları doğru değil." ifadelerine yer verildi.