Bayram sabahı İsrail zulmü

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman bayram namazı kıldı. Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin tüm engellemelerine rağmen Harem-i Şerif'te yüz elli bini aşkın Müslüman’ın bayram namazı kıldığını belirtti. Ancak bu tablo, siyonist işgal güçlerinin fanatik Yahudileri Mescid-i Aksa'ya sokmak istemesiyle bozuldu.



BOMBALARLA SALDIRDILAR



Bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, fanatik Yahudilerin kutsal mekâna baskın yapmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine İsrail polisi, Filistinlilere gözyaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı. Filistinliler tekbir ve sloganlarla İsrail polisine tepki gösterirken, yüzlerce fanatik Yahudi de El-Meğaribe Kapısı’nın diğer tarafında Harem-i Şerif’e baskın düzenlemek üzere hazır bekledi. Müslümanların kutsal mekanını bayram sabahı savaş alanına çeviren İsrail polisi, şiddette sınır tanımadı. Kadınlar, yaşlılar, din adamları yerlerde sürüklenip tekmelendi. Saldırılar sonucu 61 Filistinli yaralandı, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Mescid-i Aksa'nın kapıları Müslümanlara kapatıldı. Yaralılar arasında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb’le Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Adnan El-Hüseyin’in de bulunduğu belirtildi.



GAZZE’Lİ GENÇ ŞEHİT OLDU



İnsanlık dışı saldırının ardından, 700’ü aşkın fanatik Yahudi, işgal güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Öte yandan İsrail askerleri, Gazze’de sınır çitlerine yaklaştığı gerekçesiyle bir kişiye ateş açtı. Beyt Hanun beldesindeki saldırı sonucu Mervan Halid Nasr (26) şehit düştü. Nasr'ın naaşı, beldedeki Ömer Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.