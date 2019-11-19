Batı Trakya provokasyonu

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin yaptırım tehdidine rağmen Doğu Akdeniz’deki kararlığını sürdürmesi Yunanistan’ı rahatsız etti. Yunan Çözüm Partisi Milletvekili Anastasia Catherine Alexopoulou “Batı Trakya’daki Müslüman Türk Azınlığı “paramiliter birimler” ve Azınlığın elinde “20 bin gizli silahlar” varlığı ile suçlayarak hedef gösterdi.

TRAKYA’DA TÜRK DEVLETİ KURULACAK



Yunan milletvekili “Trakya’da Türk paramiliter birimlerinin kurulması” başlığıyla, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a yönelik, Batı Trakya’da Azınlığın elinde saklı olarak 15 bin ile 20 bin silah bulunduğunu iddia ederek soru önergesi sundu. Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Yunanistan haritasını göstererek sözde işgal altındaki Trakya bölgesinin Türk toprakları olduğunu gösteren görseller yayınladığını ve bölgede Türk milis güçleri kurma girişimleri olduğunu iddia etti.

DÖVÜŞ SPORLARIYLA PARALEL DEVLET GELİYOR



Yunan vekil “Trakya’nın Müslüman azınlıkları tarafından paralel bir güvenlik sisteminin oluşturulması, halihazırda kurulmuş olan paralel din sistemlerini izleyerek Türk milliyetçileri tarafından bir sonraki adım olarak gerekli görüldü. Krediler (Ziraat bankası), sağlık (Müslümanlara özgü klinikler) ve tarım (kırsal kooperatifler) gibi Türk milliyetçilerinin istediği gibi, bir Türk devleti, Yunan Trakya bölgesinde sessizce kurulur ve tamamlanır.” ifadelerini kullandı. Yunan milletvekili güvenli bir kaynağa dayandırarak dövüş sanatları kurslarına katılan Trakya Müslümanlarının sayısında son zamanlarda bir artış yaşandığını yine gizli bilgilere göre bölgede tahminlerine göre 15 bin ile 20 bin arasında silah saklandığını öne sürdü.

ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ



Milletvekili Anastasia Katerina, “Trakya’da Türk paramiliter birimlerinin kurulması” başlığıyla yatırdığı soru önergesinde; ayrıca şu soruları yöneltti: “Hükümet yukarıdaki eylem ve bilgilerin Lozan Antlaşması’nın bir ihlali teşkil ettiğini düşünüyor mu? Yukarıdakilerin hepsi esasen Trakya’daki Yunan egemenliğinin ihlali midir? Öyleyse, hükumetin Trakya bölgesinde, bozulma tehlikesi altında olan düzeni geri almak için ne gibi önlemler almayı hedefliyor?”

İnsanlık dışı

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında yer alan insanlık dışı şartlar nedeniyle ölümler hızlandı. Mülteci kampında 9 aylık bir bebeğin susuzluktan hayatını kaybettiği açıklandı.



Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Midilli’deki Moria kampında 9 aylık bir bebek sıvı kaybından öldü. Bebeğin birkaç gün önce öldüğü belirtilen açıklamada, ‘’Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli.’’ ifadeleri yer aldı. Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında yaklaşık 15 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve yardım örgütleri çalışanları, göçmenlerin yaşadığı şartlara ilişkin sık sık uyarılarda bulunuyor. Yunanistan hükümeti, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki yoğunluğu azaltmak üzere kasım sonuna kadar 4 bin düzensiz göçmeni ana karaya taşımayı planlıyor.



Döverek denize bıraktılar

Midilli Adası’ndaki göçmenleri insanlık dışı şartlarda tutan Yunanistan, botlarla gelen göçmenleri ölüme gönderiyor. Yunanlar, döverek darp ettiği 30 göçmeni zorla bota bindirilip, Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderdi.



Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan 30 göçmenin, Yunan güvenlik güçleri tarafından dövülerek, Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi. Yunanistan'dan, ocaktan bu yana ülkeye kaçak giren 25 binden fazla göçmen, uluslararası anlaşmalara uyulmayarak, zorla bota bindirilip, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye itildi.



YUNANİSTAN, 25 BİN 404 GÖÇMENİ TÜRKİYE'YE İTTİ



Yunanistan'dan, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderilen göçmenler, Yunan polisi tarafından zorla bota bindirilip, Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi. Göçmenler, Yunan polisinin üzerlerindeki değerli eşyaları da alıp, bota binmek istemeyenleri dövdüğünü ileri sürdü.

(Yeni Şafak)