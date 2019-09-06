Başörtülü kadınlara ırkçı saldırı

TEDAVİ ALTINDALAR

Saldırı, İngiltere’nin başkenti Londra’daki North Ealing metro istasyonunda meydana geldi. Biri 60 yaşında diğeriyse 30’larında iki Müslüman kadın, kimliği belirsiz başka bir kadın tarafından önce sözlü tacize uğradı, ardından da darp edildi. Yaşlı kadının kaburgaları kırıldı, genç kadında ise iç kanama meydana geldi. Yaralı kadınlar hastanede tedavi altına alınırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İslamofobi’nin yükselişe geçtiği Londra’da, son bir yılda Müslümanlara yönelik 1323 saldırı kayıt altına alındı.