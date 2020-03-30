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30 Mart 2020 Pazartesi 08:34:19 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 08:49:02

Başkan Trump'ın 'Çin virüsü' dediği koronavirüse karşı ABD Çin'den tıbbi malzeme almaya başladı

ABD'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çin'den tıbbi malzeme taşıyan uçağın New York'a iniş yaptığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu uçakla 130 bin adet N95 maskesi, 1,8 milyon adet ameliyat maskesi, 70 bin termometre ve 10 milyondan fazla tıbbi eldiven getirildiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla iki ülke arasında kamusal ve özel iş birliği yapıldığı, bugün inen uçağın anlaşma kapsamında gelmesi beklenen 20 uçaktan ilki olduğu ifade edildi.

Açıklamada, normal şartlarda deniz yoluyla getirilen benzer miktardaki kargoların varış süresinin 20-40 gün olduğu belirtilerek, salgının ciddiyetinden dolayı kargoların hava yoluyla getirileceği ve 2-3 gün içinde ABD'ye ulaşacağı kaydedildi.

Tıbbi malzemelerin, salgının ana üssü haline gelen New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerindeki hastane, sağlık ocakları ve huzur evlerine dağıtılacağı bildirildi. Açıklamada, "Bu iş birliği ön saflarda savaşan sağlık personelimizi daha iyi donatmak ve Amerikan halkına daha iyi hizmet etmek hedefiyle yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Başkan Donald Trump'ın Kovid-19 için sık sık "Çin virüsü" ifadesini kullanmasına karşılık Çin'den tıbbi malzeme ithal edilmesi ABD kamuoyunda tepkilere neden oldu. 

(AA)

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